Представитель Зеленского обозначил «полное право» Киева перекрыть Северо-Крымский канал

«Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины», — цитирует Кориневича «ПолитРоссия».

Он добавил, что никакая другая страна не имеет право распоряжаться каналом, поскольку это сооружение принадлежит Украине, и только она может определять, каким образом его использовать.