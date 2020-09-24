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    24 сентября 2020, 10:46

    Представитель Зеленского обозначил «полное право» Киева перекрыть Северо-Крымский канал

    Артур Блянихов

    Постоянный представитель лидера Незалежной в Крыму Антон Кориневич написал в соцсетях, что Украина имела полное право перекрыть Северо-Крымский канал, поскольку финансирует его. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины», — цитирует Кориневича «ПолитРоссия».

    Он добавил, что никакая другая страна не имеет право распоряжаться каналом, поскольку это сооружение принадлежит Украине, и только она может определять, каким образом его использовать.

    Новости SMI.FM