Представитель ВОЗ: отказ США в финансировании вызовет проблемы для Африки

По информации сайта RT, Яо заметил, что страны Африканского региона не смогут бороться с кризисами, которые угрожают общественному здоровью.

«Это плохое время для того, чтобы отзывать какие-либо взносы. Оно требует большей солидарности. Возможно, развитые страны меньше нуждаются в ВОЗ, но для нашего континента присутствие ВОЗ действительно необходимо, чтобы продолжать помогать странам», — пояснил представитель организации.

Яо заявил, что 80% средств в бюджете здравоохранения Африки приходят от других государств. Из них 20% поступает от США.

«Сокращение этого вклада определенно скажется на такого рода мерах воздействия», — заключил представитель ВОЗ.

Ранее американские власти выдвинули требования к ВОЗ. Если организация не выполнит их, то лишится финансирования от США.