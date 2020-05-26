    26 мая 2020, 15:57

    Представитель ВОЗ: отказ США в финансировании вызовет проблемы для Африки

    Ольга Ситникова

    Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Михель Яо подчеркнул, что страны региона столкнутся с серьезными последствиями. Проблемы связаны с отказом США финансировать работу организации. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По информации сайта RT, Яо заметил, что страны Африканского региона не смогут бороться с кризисами, которые угрожают общественному здоровью.

    «Это плохое время для того, чтобы отзывать какие-либо взносы. Оно требует большей солидарности. Возможно, развитые страны меньше нуждаются в ВОЗ, но для нашего континента присутствие ВОЗ действительно необходимо, чтобы продолжать помогать странам», — пояснил представитель организации.

    Яо заявил, что 80% средств в бюджете здравоохранения Африки приходят от других государств. Из них 20% поступает от США.

    «Сокращение этого вклада определенно скажется на такого рода мерах воздействия», — заключил представитель ВОЗ.

    Ранее американские власти выдвинули требования к ВОЗ. Если организация не выполнит их, то лишится финансирования от США.