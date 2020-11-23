Представитель верховного лидера Ирана назвал «мудрым» призыв России к прекращению огня в Карабахе

«Призыв России к прекращению огня был мудрым. Мы приветствуем заключенные договоренности, важные в первую очередь для прекращения кровопролития», — обозначил собеседник издания.

По его словам, позиция Тегерана сходна с инициативой российского президента Владимира Путина. Он заметил, что РФ удалось разрушить планы западных стран превратить Кавказ во вторую Сирию. Сеид Хасан Амоли добавил, что Штаты и Франция больше не смогут создавать провокации.

«Это обеспечит и безопасность границ Ирана», — подчеркнул представитель верховного лидера Ирана.