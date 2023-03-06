Мир 06 марта 2023, 08:19 Представитель Турции заявил, что США против организации встречи Путина и Зеленского Политик Эрхан: США и Британия против организации Эрдоганом встречи Путина и Зеленского rawpixel

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Великобритания и Соединенные Штаты заинтересованы как можно дольше продлевать конфликт на Украине. Именно поэтому они выступают против усилий президента Турции Реджепа Эрдогана по организации встречи российского и украинского лидеров — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Они (США и Великобритания — прим. ред.) не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительного конфликта, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — сказал он.

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Эрхан добавил, что только Эрдоган имеет доступ как к Путину, так и к Зеленскому. Собеседник агентства высказал мнение, что турецкий лидер может найти методы для организации переговоров. По его словам, важно будет достигнуть конкретных результатов. В первую очередь, прекращения огня.

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«И после этого, быть может, удастся прийти к компромиссу после дипломатического торга», — резюмировал Эрхан.

Эрдоган ранее говорил Зеленскому, что Турция готова помочь урегулировать ситуацию на Украине. Россия не раз заявляла, что не против переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил на саммите G20, что украинская сторона была к ним готова весной прошлого года, но в последний момент отказалась.