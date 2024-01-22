Мир 22 января 2024, 10:10 Представитель США признала выгоду Белого дома от военной поддержки Украины Спецпредставитель США Прицкер: Белый дом получил выгоду от поставок оружия ВСУ US Embassy In Kyiv/Keystone Press Agency/globallookpress

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Помощь ВСУ со стороны Белого дома позволила создать хорошо оплачиваемые рабочие места для американцев. Об этом газете The Hill заявила спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Она отметила, что страна получила значительную выгоду от поддержки ВСУ. По ее словам, США смогли модернизировать свой оборонно-промышленный комплекс.

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«Помощь США в сфере безопасности обеспечивает американскую военную готовность и создает хорошо оплачиваемые рабочие места в Америке», — указала Прицкер.

Спецпредставитель США добавила, что государство останется оплотом демократии и станет еще более «сильным и безопасным», если Белый дом продолжит поддерживать Украину.

«Аргументы в пользу военной поддержки не могут быть более убедительными», — заключила она.

Ранее украинское Минобороны заявило о первой американской инспекции вооружения. Сотрудники службы внутреннего аудита МО Украины и отдела оборонного сотрудничества посольства США совместно с ВСУ провели сверку оружия в одной из воинских частей.