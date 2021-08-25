Представитель Совфеда объяснил, почему нет возможности помочь Афганистану финансово

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил, почему в Афганистане в любой момент может начаться голод. По его словам, финансовая помочь для этой страны сейчас затруднена из-за отсутствия ответственной власти. Об этом сообщило ИА НСН.

«Если в прикладном плане рассматривать, там сегодня дело не столько в деньгах, а в том, как это доставить, потому что в Афганистане сейчас все воюют против всех. Там нет ответственной власти, которая могла бы всю страну организовать хотя бы для получения этой помощи. Вообще, когда такое случается, сразу появляется много желающих собирать деньги. Там сейчас может быть порядка двух миллионов беженцев. В Афганистане сейчас такая ситуация, что говорить о том, кто сколько внесет, — не самое главное», — сообщил Климов.

Он добавил, что реагировать на ситуацию, в первую очередь, должны США, ведь страна долгое время находилась под их контролем. Климов также напомнил, что ранее в Афганистане было коррумпированное правительство, которое проедало всю гуманитарную помощь.