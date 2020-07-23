Представитель России в контактной группе по Украине оценил недавно прошедшие переговоры

Постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским договоренностям. Об этом заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

В постановлении от 15 июля указывается, что выборы состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей только при условии вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над границей Украины и России.

«Обсуждение всех других вопросов в политической, экономической и гуманитарной сферах в условиях, когда высший законодательный орган Украины принял решения, исключающие урегулирование конфликта на основе минских соглашений, лишены всякого смысла», — отметил Грызлов после видеоконференции. Его слова приводит РИА «Новости».

Он также указал, что российская сторона удовлетворена согласованием прекращения огня между Киевом, Донецком и Луганском, которое вступит в силу с 27 июля. По словам полпреда, это стало возможно благодаря вмешательству трехсторонней контактной группы.

«Наконец-то после почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что минская контактная группа по урегулированию конфликта на Украине согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня.