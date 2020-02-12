Представитель России в Евросоюзе рассказал об «упущенных возможностях»

По информации «Царьграда», Чижов отметил, что страны ЕС постепенно понимают «бесперспективность линии на конфронтацию с Россией и конкретно нынешней ситуации». Он предположил, что отношения между РФ и Евросоюзом оказались «заложниками украинского кризиса».

«В результате этого мы видели расширение санкционных списков и отсутствие, я бы сказал, реального поворота политики ЕС. Но полагаю, что это все же произойдет — и, будем надеяться, скорее раньше, нежели позже», — подчеркнул постпред.