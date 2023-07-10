Мир 10 июля 2023, 16:22 Представитель России при ЕС Логвинов назвал замороженные российские активы позором Евросоюза

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Евросоюз заявил, что заморозил колоссальные суммы, исчисляемые сотнями миллиардов евро, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам. Сейчас эти деньги хотят передать Украине, что станет позором для всей Европы. Таким мнением с сайтом kp.ru поделился И.о. постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

По его словам, сначала ЕС выставил себя в максимально неприглядном свете, когда выдумывал способы эти активы заморозить и отчаянно искал российские счета. Что уже само по себе выглядело позорно. Теперь же, нарушив все нормы конституционного и международного права, чужую собственность хотят не только присвоить, но и распорядиться ею.

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«Вся эта история с активами выглядит, честно скажу, позорно для Евросоюза. То есовцы на глазах у всего мирового сообщества мучительно их искали и радостно находили, то ночей не спали, упорно выдумывая способы, как экспроприировать международные резервы России. Теперь появилась идея создать некую схему по инвестированию „заблокированных“ госактивов с целью извлечения прибыли с последующей ее передачей Киеву», — сказал Кирилл Логвинов.

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