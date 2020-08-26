Представитель республиканцев допустил, что Байден не доживет до инаугурации

Преклонный возраст кандидата на пост президента США Джозефа Байдена в очередной раз стал поводом для пересудов. В Республиканской партии считают, что политик попросту может не дожить до инаугурации в случае победы.

Сомнения на этот счет высказал вице-губернатор штата Северная Каролина и республиканец Дэн Форест на встрече с избирателями, слова которого привела газета The Washington Post.

«Есть все шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не шутка», — заметил Форест.

Байден до 20 января, которое должно стать днем инаугурации, скорее всего, просто не дотянет, считает политик. Представитель Республиканской партии подчеркнул, что об этом «знают все».

Если Байден действительно скончается, пост главы государства займет Харрис. Ее демократы выдвинули кандидатом в вице-президенты. Форест назвал женщину «самым левацким кандидатом» в американской истории.

Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии 18 августа. Американцам предстоит выбрать нового лидера страны 3 ноября. Главным соперником Байдена в предвыборной гонке является действующий глава государства Дональд Трамп.