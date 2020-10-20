Представитель польской диаспоры обвинил Байдена в «незнании Центральной Европы»

Представитель польской диаспоры в США Мачей Русиньский обвинил кандидата в президенты Штатов от Демократической партии Джозефа Байдена в том, что он высказывается о Центральной Европе, не имея достоверной информации.

Политик произнес речь в контексте соперничества с республиканцем Дональдом Трампом. Как считает Байден, действующий лидер страны поддерживает страны, которые могут расколоть НАТО, пишет сайт «Политика сегодня».

«НАТО находится на грани разрыва, потому что (союзники — прим. ред.) сомневаются, действительно ли мы там находимся. Вы видите, что происходит — от Белоруссии до Польши и Венгрии — подъем тоталитарных режимов! Действующий президент поддерживает всех бандитов в мире. Он посылает любовные письма корейскому диктатору и не может ни в чем упрекнуть Путина», — заявил американский демократ.

В ответ на такое высказывание в администрацию Байдена пришло письмо от представителей польской диаспоры. Русиньский подчеркнул, что все американские поляки «глубоко разочарованы» словами кандидата в президенты. Он пояснил, что Польша является страной с сильной демократией и «энергичными» общественными дебатами. Помимо прочего, он уточнил, что его земля первая в Европе приняла конституцию.

Дипломат заключил, что Байден «произвел впечатление незнания Центральной Европы».