Представитель партии «Зеленых» займет пост главы МИД Германии

Новым главой МИД Германии станет представитель партии «Зеленых» Анналена Бербок. Об этом сообщила газета Bild.

Кроме того, в новом правительстве ФРГ министерство обороны отойдет к социал-демократам, а глава либеральной партии Кристиан Линднер станет министром финансов. Помимо МИД, министерство экономики также возглавит представитель партии «Зеленых», написало ИА НСН.

По предварительным прогнозам, кабинет министров Германии может полностью сформироваться только к середине декабря. Причиной такого срока может стать газопровод «Северный поток — 2», из-за которого «зеленые», либералы и социал-демократы не могут договориться.