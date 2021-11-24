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    24 ноября 2021, 18:14

    Представитель партии «Зеленых» займет пост главы МИД Германии

    Газета Bild: министерство экономики ФРГ также отойдет к «Зеленым»

    Оксана Лавнюженко

    Новым главой МИД Германии станет представитель партии «Зеленых» Анналена Бербок. Об этом сообщила газета Bild.

    Кроме того, в новом правительстве ФРГ министерство обороны отойдет к социал-демократам, а глава либеральной партии Кристиан Линднер станет министром финансов. Помимо МИД, министерство экономики также возглавит представитель партии «Зеленых», написало ИА НСН.

    По предварительным прогнозам, кабинет министров Германии может полностью сформироваться только к середине декабря. Причиной такого срока может стать газопровод «Северный поток — 2», из-за которого «зеленые», либералы и социал-демократы не могут договориться.