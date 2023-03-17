Мир 17 марта 2023, 14:12 Представитель ООН заявил, что разговоры о продлении зерновой сделки идут на всех уровнях Представитель ООН Веллуччи: разговоры о продлении зерновой сделки идут на всех уровнях

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Дискуссии о продлении соглашения по вывозу зерна с украинской территории по Черному морю продолжаются на всех уровнях, в том числе в них участвует генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. Такое заявление сделала глава пресс-службы женевской штаб-квартиры организации Алессандра Веллуччи, написал ТАСС.

«В этом соглашении есть три стороны (Россия, Украина и Турция — прим. ред.). <…> Дискуссии идут. Мы не собираемся спекулировать на том, что случится завтра», — сказала Веллуччи, отвечая на вопрос о перспективах продления зерновой сделки.

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Она добавила, что ООН не подписывала соглашение, но засвидетельствовала его заключение. Гутерриш, по ее словам, сейчас бросил все силы на обеспечение продления договора и его целостности.

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Веллуччи утвердительно ответила на вопрос, участвует ли сам генсекретарь в переговорах. Также в процесс вовлечены и другие высокие представители ООН. Ранее на этой неделе замглавы МИД РФ Александр Грушко объявил о продлении Россией зерновой сделки еще на 60 дней.