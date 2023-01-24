Мир 24 января 2023, 03:06 Представитель ООН оценил прогресс возобновления экспорта удобрений из России Представитель генсека ООН Дюжжарик: вопросы по экспорту удобрений из России обсуждаются РИА «Новости»

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ООН поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами по вопросам экспорта зерна и удобрений из России, но решения принимает не организация. Таким образом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на критику со стороны МИД РФ о неэффективности усилий ООН. Его слова передал ТАСС.

«Мы не принимаем решения, мы выступаем в качестве адвокатов в этом вопросе. <…> Также мы находимся в контакте с Еврокомиссией, США и частным бизнесом», — пояснил Дюжаррик.

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По его словам, ООН старается вернуть на мировой рынок украинское и российское продовольствие, а также удобрения. Это поможет преодолеть продовольственный кризис и смягчить последствия конфликта на Украине для самых уязвимых категорий.

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Ранее МИД России обвинил международную организацию в бездействии относительно запуска прокачки аммиака из Тольятти в Одессу. Об этом говорилось в Стамбульских соглашениях, подписанных российской стороной. При этом украинская сторона затягивает этот процесс, а ООН не может повлиять на ситуацию.