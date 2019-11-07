  • Представитель ОБСЕ раскритиковал Украину за дискриминацию русского языка

    07 ноября 2019, 17:50

    Алена Макаренко

    На Украине происходит «двойная» дискриминация русского языка. Так считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщил сайт «Утро.ру». Этим заявлением он отреагировал на планы Киева перевести русскоязычные школы на украинский язык уже в 2020 году.
    Представитель ОБСЕ раскритиковал Украину за дискриминацию русского языка

    «В вашем отчете отмечается, что „Украина имеет полное право укреплять позиции государственного языка … однако эти меры должны быть сбалансированы усилиями по учету многообразия страны“», — напомнил Лукашевич.

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    При этом одновременно с этим заявлением украинских властей в стране запрещают российские печатные издания, вводятся «языковые квоты» на телевидении и радио, продолжаются «языковые и образовательные чистки».

    А вот школы, где учителя ведут уроки на языках стран-членов Евросоюза, перейдут на национальный язык к сентябрю 2023 года. Соответственно, намерения украинского руководства подтверждают «двойную» дискриминацию русского языка.

    Лукашевич напомнил про негативный опыт стран Прибалтики. Даже короткой «передышки» не хватит, чтобы адаптироваться к новым условиям, «учитывая потребности этнически разнообразного украинского общества».

    С этим заявлением представитель организации выступил на постсовете ОБСЕ.

    Ранее стало известно, что русскоязычные школы на Украине перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. И это при том, что власти пока говорят о дальнейшей проверке языкового закона. Школьникам пообещали сохранить возможность изучать предмет «русский язык».