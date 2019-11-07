Представитель ОБСЕ раскритиковал Украину за дискриминацию русского языка

«В вашем отчете отмечается, что „Украина имеет полное право укреплять позиции государственного языка … однако эти меры должны быть сбалансированы усилиями по учету многообразия страны“», — напомнил Лукашевич.

Запреты, штрафы и гонения. Где обитают «пещерные русофобы», объявившие войну русскому языку Подробнее

При этом одновременно с этим заявлением украинских властей в стране запрещают российские печатные издания, вводятся «языковые квоты» на телевидении и радио, продолжаются «языковые и образовательные чистки».

А вот школы, где учителя ведут уроки на языках стран-членов Евросоюза, перейдут на национальный язык к сентябрю 2023 года. Соответственно, намерения украинского руководства подтверждают «двойную» дискриминацию русского языка.

Лукашевич напомнил про негативный опыт стран Прибалтики. Даже короткой «передышки» не хватит, чтобы адаптироваться к новым условиям, «учитывая потребности этнически разнообразного украинского общества».

С этим заявлением представитель организации выступил на постсовете ОБСЕ.

Ранее стало известно, что русскоязычные школы на Украине перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. И это при том, что власти пока говорят о дальнейшей проверке языкового закона. Школьникам пообещали сохранить возможность изучать предмет «русский язык».