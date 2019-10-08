Представитель ОБСЕ напомнил, что Крым и раньше входил в состав России

Политик сделал это заявление на международном форуме Salzburg Europe Summit в Австрии.

Сайдик указал, что около 30 лет полуостров был в составе РСФСР, а затем был передан УССР, то есть Украине. Однако комментировать референдум 2014 года в Крыму он отказался.

Политолог Александр Асафов заявил, что мнение Мартина Сайдика не сможет изменить позицию ОБСЕ по крымскому вопросу, но демонстрирует суть претензий европейских стран из-за Крыма.

«Его позиция не означает ничего серьезного. Она демонстрирует только то, что у него есть свое мнение, и он не боится его высказывать. И тем не менее из этого можно сделать вывод, что все эти претензии к России не являются убеждениями людей — это именно инструмент пропаганды. <…> Мы сейчас видим не изменение позиций каких-то европейских институций, а в целом изменение климата и понимание абсурдности всех претензий», — рассказал Асафов.