  • Представитель ОБСЕ напомнил, что Крым и раньше входил в состав России

    08 октября 2019, 15:37

    Ирина Нагайникова

    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик на международном форуме напомнил коллегам, что Крымский полуостров ранее был частью России, сообщило ИА Nation news.

    Политик сделал это заявление на международном форуме Salzburg Europe Summit в Австрии.

    Сайдик указал, что около 30 лет полуостров был в составе РСФСР, а затем был передан УССР, то есть Украине. Однако комментировать референдум 2014 года в Крыму он отказался.

    Политолог Александр Асафов заявил, что мнение Мартина Сайдика не сможет изменить позицию ОБСЕ по крымскому вопросу, но демонстрирует суть претензий европейских стран из-за Крыма.

    «Его позиция не означает ничего серьезного. Она демонстрирует только то, что у него есть свое мнение, и он не боится его высказывать. И тем не менее из этого можно сделать вывод, что все эти претензии к России не являются убеждениями людей — это именно инструмент пропаганды. <…> Мы сейчас видим не изменение позиций каких-то европейских институций, а в целом изменение климата и понимание абсурдности всех претензий», — рассказал Асафов.