Представитель НАТО на Украине Винников заявил, что конфликт в Донбассе не помешает вступлению в альянс

Боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО. Ведь в Североатлантическом договоре нет нормы, которая бы запрещала войти в альянс во время войны внутри государства. Такое заявление сделал глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.

Он отметил, что для Украины важно готовиться к членству в НАТО.

«Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», — сказал он в интервью изданию «Европейская правда».

Посол рассказал, как НАТО может помочь Украине взять под контроль территориальные воды и восстановить территориальную целостность. По его словам, Украина серьезно нарастила присутствие в Черном море, силы альянса размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты. Кроме того, проводятся совместные учения, например, летние Sea Breeze.

«Все это — четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», — подчеркнул Винников.

Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона и отказалась от внеблокового статуса государства. Украинский парламент в феврале 2019 года принял изменения в конституцию, таким образом закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина является шестым государством, которое получило статус партнера НАТО с расширенными возможностями.