Представитель Народной милиции ЛНР сообщил о междоусобицах среди украинских военных

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, который пообщался с пленными военнослужащими ВСУ, рассказал о междоусобицах в рядах украинских силовиков. Об этом он сообщил в стриме RT «Летучка».

«Естественно, я общался с пленными военнослужащими вооруженных формирований Украины (ВФУ) и здесь их нужно делить на некоторые категории. Есть те, которые отмобилизированы, и они не хотели воевать, но их обманным путем затянули на линию боевого соприкосновения. Как правило, такие люди сдаются в первую очередь», — заявил он.

Марочко отметил, что реже всего сдаются в плен контрактники, которые служат больше года.

Один из пленных украинских военных рассказал, что между ними периодически происходят стычки. Например, в Рубежном, по его словам, националисты пытались заставить солдат ВСУ расстрелять мирных граждан, однако военные отказались делать это.