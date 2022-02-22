Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко рассказал о прошедшей ночи в республике

Первая ночь после признания Россией независимости в ЛНР прошла относительно спокойно. Об этом в утреннем стриме RT «Летучка» рассказал представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«[Ночь прошла] „среднеотносительно“. Были обстрелы, были повреждения, но не так критично, как это было вчера и позавчера», — сказал он.

Филипоненко добавил, что российских военных в ЛНР он «пока не видел», а люди в республике рады признанию независимости.