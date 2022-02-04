Представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон уточнила, когда немецкий регулятор возобновит сертификацию оператора «Северный поток — 2». Об этом написало РИА «Новости».

«Процедура остановлена Федеральным сетевым агентством. Федеральное сетевое агентство возобновит ее, когда документация будет предоставлена полностью», — цитирует Барон «Утро.ру».

Отмечается, что проект газопровода проходит сертификацию в немецком регуляторе. Когда он вынесет проект решения, то потребуется мнение Европейской комиссии. По данным информагентства, она намерена проконсультироваться с Украиной в процессе формирования своего заключения.