21 июня 2023, 11:49
Представитель МИД Захарова заявила, что США поставляют Украине оружие из-за глубинного желания уничтожить ее население
Продолжающиеся поставки оружия на Украину говорят о том, что США хотят уничтожить ее жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
По ее словам, американцы демонстрируют ненависть не только к русским, но и к украинцам. В частности и потому, что настаивает на решении всех вопросов не дипломатическим путем переговоров, а в бою.
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«С такой ненавистью поставлять оружие, с такой ретивостью и непримиримостью наращивать военные поставки, понимая, что граждан Украины становится все меньше и меньше, можно только из-за глубинного желания уничтожить население Украины», — подчеркнула Мария Захарова.
Международные отношения
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