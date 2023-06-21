Мир 21 июня 2023, 11:49 Представитель МИД Захарова заявила, что США поставляют Украине оружие из-за глубинного желания уничтожить ее население

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Продолжающиеся поставки оружия на Украину говорят о том, что США хотят уничтожить ее жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

По ее словам, американцы демонстрируют ненависть не только к русским, но и к украинцам. В частности и потому, что настаивает на решении всех вопросов не дипломатическим путем переговоров, а в бою.

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«С такой ненавистью поставлять оружие, с такой ретивостью и непримиримостью наращивать военные поставки, понимая, что граждан Украины становится все меньше и меньше, можно только из-за глубинного желания уничтожить население Украины», — подчеркнула Мария Захарова.

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