Мир 21 июня 2023, 15:06 Представитель МИД Захарова заявила, что США используют тему Тайваня и Тибета для вмешательства во внутренние дела Китая

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США манипулируют Китаем, спекулируя темами Темами Тайваня и Тибета. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, США специально выдумывают проблемы, говорят о нарушениях прав человека в Китае и международных стандартах в этой сфере. Однако на самом деле американские власти ищут рычаги давления.

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«Но сегодня мы прекрасно понимаем <…>, что все слова про уйгурское население — это американский пшик, им вообще это не интересно, это просто пиар-кампания, чтобы оказывать давление на официальный Пекин», — сказала Мария Захарова.

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