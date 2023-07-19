Мир 19 июля 2023, 12:30 Представитель МИД Захарова заявила, что Россия может вернуться к обсуждению зерновой сделки при выполнении меморандума

Читать 360tv в

У ООН есть три месяца, чтобы выполнить меморандум с Россией, тогда можно будет вернуться к обсуждению зерновой сделки. Об этом радиостанции Sputnik рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она заявила, что условия России не выполнялись, поэтому ей пришлось разорвать зерновую сделку. Кроме того, она никогда уже не сможет быть возобновлена в том виде, в котором существовала последние месяцы. Однако, если ООН выполнит меморандум, к обсуждению можно будет вернуться. Однако уже на новых условиях и с новыми гарантиями.

Авторы: