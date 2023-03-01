Мир 01 марта 2023, 13:50 Представитель МИД Захарова заявила, что интересы ЕС не учитывались при разработке антироссийских санкций

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировала слова французского депутата от Европарламента Тьерри Мариани о том, что десятый пакет антироссийских санкций может стать последним из-за разногласий внутри Евросоюза.

По словам Захаровой, Евросоюз, разрабатывая санкции, изначально не учитывал последствия для самих себя.

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«Мариани констатирует очевидные вещи, они появились не сейчас. <…> Там не было согласия сразу, не было единства ни внутри стран, ни среди представительств этих стран на их общих площадках. Их никто и не спрашивал», — сказала представитель МИДа.

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Захарова добавила, готовые решения с санкциями против России отправляются европейцам по электронной почте.