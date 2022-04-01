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    01 апреля 2022, 20:22

    Представитель МИД Захарова высказалась о попытках Запада запугать Китай

    Редакция сайта 360°

    Запад попытался запугать Китай, поскольку страна высказалась в поддержку российских действий на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала такое решение. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал политика.

    Дипломат подчеркнула, что запугать страну практически невозможно. Это доказывают многочисленные исторические примеры. По словам Захаровой, руководство страны уже не раз справлялось с ограничениями со стороны Запада.

    «На Западе реально полагают, что Пекин можно запугать? Плохо знают историю этой страны и характер народа. Зато теперь все хорошо знают повадки коллективного Запада», — указала представитель МИД России.