Представитель МИД Захарова высказалась о попытках Запада запугать Китай

Запад попытался запугать Китай, поскольку страна высказалась в поддержку российских действий на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала такое решение. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал политика.

Дипломат подчеркнула, что запугать страну практически невозможно. Это доказывают многочисленные исторические примеры. По словам Захаровой, руководство страны уже не раз справлялось с ограничениями со стороны Запада.

«На Западе реально полагают, что Пекин можно запугать? Плохо знают историю этой страны и характер народа. Зато теперь все хорошо знают повадки коллективного Запада», — указала представитель МИД России.