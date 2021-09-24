Представитель МИД Захарова упрекнула власти Британии и Франции в отсутствии совести

Лондон и Париж поступают лицемерно по отношению к беженцам из Сирии. Кроме того, они используют тему мигрантов для продвижения своих геополитических интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ни совести, ни памяти… На французском берегу Ла-Манша скопилось большое количество нелегальных мигрантов, которые стремятся переплыть последний рубеж перед их конечным пунктом назначения — Англией. Да вот только жители острова этому не очень рады», — сообщила Захарова в Telegram-канале.

В качестве примера недобросовестной политики по отношению к мигрантам представитель МИД рассказала историю о сирийском мальчике Айлане Курди. В 2015 году он стал жертвой миграционной катастрофы «из-за преступных действий Запада». Его тело нашли на берегу, а фотографии появились во всех мировых СМИ. По словам Захаровой, мальчик стал символом страданий тысяч мигрантов.

«Когда судьба несчастного ребенка стала известна всему миру, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подписал совместное воззвание с целью добиться „необходимости справедливого распределения мигрантов на европейских территориях“», — добавила Захарова.

Сейчас, по ее словам, и Франция, и Великобритания отказываются принимать мигрантов. Они использовали фото мальчика для геополитических интересов и сделали из трагедии политический мем и оружие информационной войны против Дамаска.