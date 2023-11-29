Мир 29 ноября 2023, 17:36 Представитель МИД Захарова: милитаризация Украины не останавливается ни на минуту

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что западные страны предоставят ВСУ корабли, заявила, что милитаризация соседней с Россией страны не останавливается ни на минуту. Ее слова передала «Свободная пресса».

Захарова добавила, что прикрытие судами зерна — это лишь потенциальная военная авантюра.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась о получении военных кораблей для защиты судов в зерновом коридоре Черного моря. Подобных заявлений от представителей западных стран в СМИ не появлялось.