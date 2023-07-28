Мир 28 июля 2023, 14:07 Представитель МИД России Захарова назвала США и Великобританию наводчиками террористических атак на Россию

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США и Великобритания не только спонсируют Украину оружием и средствами, но и наводят ее на удары по гражданским объектам России, которые являются террористическими атаками. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, то, чем занимается коллективный Запад, нельзя назвать иначе как преступлениями. Потому что США годами провоцировали и поддерживали перевороты, которые происходили на Украине. А также сознательно разрушали политическую целостность этой страны. Таким образом они чужими руками хотят навредить России.

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«Вашингтон и Лондон осуществляют функции наводчиков и они это не скрывают. Они же сказали, что должны нанести нам стратегическое поражение. Это их аморальная логика», — добавила Мария Захарова.

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