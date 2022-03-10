Представитель МИД РФ заявил о невозможности ядерной войны

Ядерная война «невозможна по определению», подчеркнул заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. Заявление прозвучало в ходе дискуссии на площадке международного клуба «Валдай». Об этом сообщил ТАСС.

«Такая война невозможна. Я думаю, многие специалисты, эксперты понимают, какие могут быть последствия ядерной войны. Это конец цивилизации, этого нельзя допустить ни в коем случае», — заметил Вишневецкий.

По его словам, страны «ядерной пятерки» (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) разделяют мнение о невозможности ядерной войны.

«Мы пять ядерных держав. У некоторых очень серьезные противоречия между собой. Это сейчас заметно на фоне украинского кризиса. Тем не менее мы делаем совместное заявление [о недопустимости ядерной войны]. Это общее понимание, базис того, на чем основывается понимание ситуации», — сообщил представитель МИД РФ.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал ядерную войну серьезной угрозой и не исключил, что случится Третья мировая, «потому что Соединенные Штаты больше не уважают». Он связал потерю репутации США с некомпетентным руководством.