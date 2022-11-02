Представитель МИД РФ Захарова обозначила главную проблему Европы | 360°

Мир 02 ноября 2022, 12:18 Представитель МИД РФ Захарова обозначила главную проблему Европы Мария Захарова: с приходом холодов мозговая деятельность в Европе активизировалась

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С наступлением холодов мозговая деятельность у жителей Европы и европейских политиков сильно активизировалась. Об этом в беседе с kp.ru заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя проблемы Европы, связанные с нехваткой энергоносителей.

«Зима. Европа, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Там и лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь». Простите меня за то, что я несколько видоизменила эти строки, но, понимаете, холодает в Европе», — перефразировала Захарова строки из «Евгения Онегина».

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По словам дипломата, летом европейцы пребывали в расслабленном состоянии, а сейчас задумались, «как с ними поступают союзники».

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