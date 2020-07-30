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    30 июля 2020, 17:20

    Представитель МИД РФ: перемирие в Донбассе соблюдается

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Зайцев, заместитель директора департамента и печати МИД РФ, заявил, что на линии разграничения в Донбассе соблюдается перемирие. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «По имеющейся информации, перемирие на линии разграничения в целом соблюдается», — рассказал Зайцев.

    Зайцев отметил, что перемирие позволит с большей эффективностью решать и другие вопросы, связанные с урегулированием внутриукраинского конфликта, связанные в первую очередь с политическими аспектами Минских соглашений.

    Главная цель перемирия — сохранение жизни местных жителей, а также предотвращение разрушения инфраструктуры.

    Новости SMI.FM