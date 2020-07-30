Представитель МИД РФ: перемирие в Донбассе соблюдается

«По имеющейся информации, перемирие на линии разграничения в целом соблюдается», — рассказал Зайцев.

Зайцев отметил, что перемирие позволит с большей эффективностью решать и другие вопросы, связанные с урегулированием внутриукраинского конфликта, связанные в первую очередь с политическими аспектами Минских соглашений.

Главная цель перемирия — сохранение жизни местных жителей, а также предотвращение разрушения инфраструктуры.