Представитель МИД КНР: мы готовы дать отпор США

Лицзянь считает, что у Соединенных Штатов нет права вмешиваться во внутренние дела Гонконга, так как это касается только китайского суверенитета.

По словам дипломата, Пекин также может в ответ ввести санкции против США. Это произойдет, если Америка продолжит заниматься подрывом авторитета китайского государства, написал сайт «Политика сегодня».