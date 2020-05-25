    25 мая 2020, 15:25

    Представитель МИД КНР: мы готовы дать отпор США

    Анастасия Кременчугская

    Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР, заявил, что Китай готов дать отпор США при введении санкций против Гонконга. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Лицзянь считает, что у Соединенных Штатов нет права вмешиваться во внутренние дела Гонконга, так как это касается только китайского суверенитета.

    По словам дипломата, Пекин также может в ответ ввести санкции против США. Это произойдет, если Америка продолжит заниматься подрывом авторитета китайского государства, написал сайт «Политика сегодня».