Представитель МИД КНР: мы готовы дать отпор США
Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР, заявил, что Китай готов дать отпор США при введении санкций против Гонконга. Об этом сообщило РИА «Новости».
Лицзянь считает, что у Соединенных Штатов нет права вмешиваться во внутренние дела Гонконга, так как это касается только китайского суверенитета.
По словам дипломата, Пекин также может в ответ ввести санкции против США. Это произойдет, если Америка продолжит заниматься подрывом авторитета китайского государства, написал сайт «Политика сегодня».