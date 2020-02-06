Представитель МИД Китая выступил против слухов о коронавирусе

Такое заявление Чиньин сделал в ходе онлайн-брифинга. Он добавил, что слухам о коронавирусной инфекции не нужно верить. По словам спикера, фейковые сообщения «хуже самого вируса».

Торгпред России в Великобритании Борис Абрамов предположил, что ажиотаж вокруг распространения вируса идет на руку фармацевтическим компаниям. По его мнению, производителям защитных масок выгодно искусственное нагнетание.

Ранее стало известно, что за последнее время в российских аптеках стоимость медицинских масок выросла в 600 раз.