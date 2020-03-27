Представитель МИД Китая поддержал инициативу о снятии санкций
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан подчеркнул, что государство согласно с предложением Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он призвал снять односторонние санкции, чтобы бороться с коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Китайская сторона поддерживает призыв Генерального секретаря ООН, призывает уважать законные права всех людей, которые живут в пострадавших от эпидемии странах, и снять односторонние санкции», — пояснил Шуан.
По информации сайта RT, дипломат отметил, что первостепенная задача международного сообщества — активное сотрудничество в борьбе с инфекцией.
«Сохранение односторонних санкций в отношении пострадавших стран противоречит духу гуманизма», — подчеркнул он.
Ранее Антониу Гутерриш заявил, что странам «большой двадцатки» необходимо отказаться от санкций и торговых ограничений.