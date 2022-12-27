Мир 27 декабря 2022, 02:40 Пенс не подавал заявку на участие в выборах президента США — СМИ WE: представитель О’Мэлли отрицает участие Пенса в выборах президента США в 2024 году Pixabay

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Представитель бывшего вице-президента США Майкла Пенса Девин О’Мэлли отрицает, что политик подавал заявку на участие в выборах главы государства в 2024 году. Его процитировала газета Washington Examiner.

По словам представителя Пенса, он не подавал в понедельник заявку в Федеральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах в 2024 году.

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Пенс занимал пост вице-президента США в 2017–2021 годах, во время правления Дональда Трампа.

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Согласно данным в американской Федеральной избирательной комиссии, Пенс выдвинул кандидатуру для участия в выборах президента в 2024 году. Ранее о намерении участвовать в борьбе за главный пост в стране заявили нынешний глава государства Джо Байден и бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал «футуристические гипотезы» на 2023 год. Помимо прочего, он спрогнозировал победу Илона Маска на выборах президента США. Это случится после гражданской войны, результатом которой станет отделение Калифорнии и Техаса.