Представитель ЛНР опроверг новость о вооруженном наступлении ополченцев

«Организация под названием штаб ООС специализируется на распространении фэйковых и неподтвержденных данных. Я не вижу ни малейшей необходимости комментировать пропагандистскую украинскую структуру», — подчеркнул Мирошник.

По словам представителя ЛНР, фейки появляются каждый день, однако верить им нельзя.

«Каждый день эта структура порождает очередной фэйк. Они рассказывают об обстрелах и жертвах. Как правило, на 99% это не совпадает с реальностью», — заметил он.

Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подчеркнуло, что утром 18 февраля зафиксировали семь нарушений режима из населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Орехово, Крякова. Они находятся под контролем Украины.