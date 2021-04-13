Представитель ЛНР назвал Запад соорганизатором преступления против украинцев

Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник заявил, что «западное сообщество» является координатором Киева в преступлении против украинцев, написало РИА «Новости».

13 апреля 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины решил провести «антитеррористическую операцию» (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Через четыре года Киев поменял формат военной операции на «операцию Объединенных сил» (ООС). Как считает Мирошник, без поддержки США это не могло так долго быть безнаказанным.

«Они (западное сообщество — прим. ред.) тоже являются соорганизаторами и координаторами этого преступления против украинского населения», — подчеркнул представитель ЛНР.

По его словам, решение о проведении силовой операции вывело противостояние внутри Украины на уровень внутреннего вооруженного конфликта, что повлекло большое число жертв и изменение системы власти в стране.