Представитель ЛНР Мирошник допустил, что Запад «смоделирует войну своими силами»

Представитель самопровозглашенной ЛНР в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник считает, что Запад может сам развязать войну после отвода части российских войск от границы Украины. Об этом он сообщил NEWS.ru.

«Существует реальность и виртуальная реальность западных СМИ. В реальности российские войска завершили учения и возвращаются в места постоянной дислокации. В виртуальной — дилемма: либо праздновать „победу над оккупантом“, который испугался криков с Запада и не пришел, либо моделировать войну своими силами», — заявил Мирошник.