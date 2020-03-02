Представитель ЛГБТ покинул президентскую гонку в США

Буттиджич решил покинуть гонку после внутрипартийных выборов, которые прошли в Южной Каролине. Победа в них досталась бывшему вице-президенту Штатов Джо Байдену. Он с большим отрывом ушел вперед от других кандидатов.

«Нашей целью всегда было помочь объединить американцев, чтобы победить Дональда Трампа. Мы должны признать, что на данном этапе лучший способ сохранить веру в достижение этих целей — это отойти в сторону и помочь объединить нашу партию и нашу страну. Поэтому я принимаю трудное решение приостановить свою кампанию», — заявил Буттиджич.

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