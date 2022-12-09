09 декабря 2022, 13:20
Представитель конгресса США Джордан поднял проблему надежности информаторов ФБР
Член нижней палаты конгресса США Джим Джордан обратился к директору ФБР с заявлением о том, что все чаще стали появляться случаи, когда источники бюро предоставляли ложные данные. Об этом написал RT.
По его словам, Управление генерального инспектора Министерства юстиции США также выявило проблемы, связанные с информативностью привлекаемых источников.
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В качестве примера он вспомнил бывшего агента британской разведки MI6 Кристофера Стила, который подготовил компромат на экс-президента США Дональда Трампа якобы о его связях с Россией.
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«Недавние свидетельства показали, что ФБР даже предлагало заплатить Стилу „до одного миллиона долларов“, чтобы он подтвердил свои ложные заявления о российском вмешательстве», — добавил Джордан.
США
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