Мир 09 декабря 2022, 13:20 Представитель конгресса США Джордан поднял проблему надежности информаторов ФБР

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Член нижней палаты конгресса США Джим Джордан обратился к директору ФБР с заявлением о том, что все чаще стали появляться случаи, когда источники бюро предоставляли ложные данные. Об этом написал RT.

По его словам, Управление генерального инспектора Министерства юстиции США также выявило проблемы, связанные с информативностью привлекаемых источников.

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В качестве примера он вспомнил бывшего агента британской разведки MI6 Кристофера Стила, который подготовил компромат на экс-президента США Дональда Трампа якобы о его связях с Россией.

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«Недавние свидетельства показали, что ФБР даже предлагало заплатить Стилу „до одного миллиона долларов“, чтобы он подтвердил свои ложные заявления о российском вмешательстве», — добавил Джордан.

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