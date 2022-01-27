Газопровод «Северный поток — 2» не запустят, если напряжение в отношениях с Украиной продолжит нарастать. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в эфире National Public Radio.

«Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация «Северного потока — 2» не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно», — констатировал Прайс.

Прайс подчеркнул: пока газопровод не введен в эксплуатацию, американские власти могут с его помощью давить на Россию, а не наоборот.

В последнее время западные страны и Украина пытаются обвинить Россию в готовящемся нападении на Украину. Российские власти неоднократно отрицали такие предположения и заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать, а подобные заявления поступают с целью размещения как можно большего количества западного оружия вблизи российских рубежей.