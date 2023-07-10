Мир 10 июля 2023, 21:50 Представитель Госдепа оговорился и заявил о провале Украины Представитель Госдепа Миллер назвал украинский конфликт «стратегическим провалом» РИА «Новости»

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Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер дважды оговорился и назвал украинский конфликт стратегическим провалом властей этой страны. Представитель внешнеполитического ведомства США объяснил это тем, что выступил первый раз на этой неделе. Пресс-конференцию транслировали на YouTube-канале Госдепа.

«Мы уверены, что <…> (конфликт на Украине — прим. ред.) — это стратегический провал Украины. Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», — дважды отметил Миллер.

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После этого руководитель пресс-службы Госдепа добавил, что «немного не в форме». По его словам, украинский конфликт — это якобы «стратегический провал России».

В конце июня президент США Джо Байден во время выступления перепутал Украину с Ираком. По его мнению, российский лидер якобы проигрывает «украинский конфликт в Ираке». Ранее Байден допускал похожую ошибку — он отметил, что аплодирует Китаю, хотя речь шла о Канаде. Канадские парламентарии встретили оговорку смехом, после чего президент извинился за допущенную оплошность.