Представитель Госдепа объяснил нарушение данного США Горбачеву обещания

США не считают, что нарушили обещание не расширять НАТО на восток, данное первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Белый дом проводит «политику открытых дверей».

«Мы ясно дали понять <…>, что двери НАТО открыты, и мы привержены политике открытых дверей», — сказал он в ответ на напоминание журналиста о том, что госсекретарь Джеймс Бейкер обещал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО «ни на дюйм на Восток»», — процитировало РИА «Новости» слова Неда Прайса.

Прайс отметил, что НАТО является оборонным альянсом и не может быть угрозой для России. США поддерживает право Украины «определять собственное будущее» в контексте членства НАТО.

Когда Прайсу еще раз задали вопрос, считает ли он, что США нарушили обещание по поводу расширения НАТО, он конкретный ответ не дал. Лишь сослался на давнюю политику Соединенных Штатов.

Во вторник, 7 декабря, состоятся переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. На них будет поднят вопрос об Украине.