Мир 01 сентября 2023, 21:43 Представитель Генсека ООН заявил об ожидании ответа России по зерновой сделке ООН пока не получила ответ Лаврова на предложение Гутерриша по зерновой сделке Pxhere

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ООН пока не получила официального ответа от России на письмо генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. В послании он выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Его слова привело РИА «Новости».

«Нет», — односложно ответил Дюжаррик на вопрос об этом. Официального генсека спросили про официальный ответ российской стороны на письмо генсека ООН в ходе брифинга.

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Организация, как отметил представитель генсека, продолжает вести контакты со всеми сторонами в целях возобновления действия черноморской инициативы.

Строить каких-ибо прогнозов на итоги предстоящих переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана Дюжаррик при этом не стал.

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил, что РФ приложила максимальное количество усилий для сохранения зерновой сделки. Страна готова ее возобновить при выполнении своих условий.