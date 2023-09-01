01 сентября 2023, 21:43
Представитель Генсека ООН заявил об ожидании ответа России по зерновой сделке
ООН пока не получила ответ Лаврова на предложение Гутерриша по зерновой сделке
ООН пока не получила официального ответа от России на письмо генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. В послании он выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Его слова привело РИА «Новости».
«Нет», — односложно ответил Дюжаррик на вопрос об этом. Официального генсека спросили про официальный ответ российской стороны на письмо генсека ООН в ходе брифинга.
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Организация, как отметил представитель генсека, продолжает вести контакты со всеми сторонами в целях возобновления действия черноморской инициативы.
Строить каких-ибо прогнозов на итоги предстоящих переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана Дюжаррик при этом не стал.
Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил, что РФ приложила максимальное количество усилий для сохранения зерновой сделки. Страна готова ее возобновить при выполнении своих условий.
Россия
ООН
зерновая сделка
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