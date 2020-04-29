Представитель Европарламента заявил о неэффективности антироссийских санкций

По словам политика, санкции, понимаемые как сдерживающий фактор, в большинстве случаев показали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб различным отраслям экономики, оказав негативное воздействие на целые группы незащищенных людей, которые не имеют никакого отношения к кризису. Об этом написала «Экспресс газета».