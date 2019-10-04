Представитель ЕС: спектр сотрудничества с Минском очень широк

По словам дипломата, Белоруссия и ЕС сотрудничают в таких сферах, как культурное наследие, защита окружающей среды, финансы, развитие предпринимательства, а также использование альтернативных источников энергии и интегрированное управление границами.

«Делегация ЕС благодарна вам за постоянную поддержку, ваши идеи, взгляды и видение. Сейчас все зависит от нас, чтобы мы сформировали общее будущее „Восточного партнерства“», — подчеркнул Шубель.