Представитель ЕС: Россия и Китай получили пользу от коронавируса
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что при помощи коронавируса Россия и Китай планируют поработить мир. Об этом сообщило издание La Repubblica.
По информации «Царьграда», Боррель отметил, что подобная эпидемиологическая ситуация полезна для России и Китая. Он пояснил, что в кризис страны показывают эффективность «определенных политических систем».
По словам представителя ЕС, российские и китайские власти планируют получить господство в мире. Он посчитал, что для этого РФ и КНР используют средства массовой информации.