Представитель ЕС: Россия и Китай получили пользу от коронавируса

По информации «Царьграда», Боррель отметил, что подобная эпидемиологическая ситуация полезна для России и Китая. Он пояснил, что в кризис страны показывают эффективность «определенных политических систем».

По словам представителя ЕС, российские и китайские власти планируют получить господство в мире. Он посчитал, что для этого РФ и КНР используют средства массовой информации.