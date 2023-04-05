Мир 05 апреля 2023, 17:28 Представитель Эрдогана заявил о несоблюдении условий зерновой сделки в отношении России Представитель Эрдогана Калын: Россия не получает указанные в зерновой сделке услуги РИА «Новости»

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Условия зерновой сделки не соблюдаются в отношении российской стороны. Об этом в интервью изданию Anadolu Agency заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он уточнил, что речь идет о логистике и страховании. Представитель президента Турции пояснил, что европейские компании опасаются вторичных санкций, поэтому не обслуживают рейсы, которые перевозят российское зерно.

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«Мы находимся в контакте с российской стороной. Я уверен, что если требования России будут выполнены, то сделка продлится и далее, по истечении нынешних 60 дней», — отметил Калын.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 марта провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он поблагодарил главу РФ за продление зерновой сделки.