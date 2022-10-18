Представитель Эрдогана оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в Турции | 360°

Мир 18 октября 2022, 17:47 Представитель Эрдогана оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в Турции Представитель Эрдогана Калын заявил о нереальности встречи Путина и Зеленского в Турции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский вряд ли встретятся на территории Турции. Такое заявление в интервью ведущему телеканала A Haber сделал официальный представитель восточной страны Ибрагим Калын.

«На данный момент таких предпосылок нет», — ответил Калын на вопрос о возможности такой встречи.

Реклама

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно высказывал свои намерения по урегулированию конфликта на Украины. В частности, 13 октября он заявил об этом в рамках обсуждения текущей реализации зерновой сделки. Эрдоган назвал целью Турции «сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие».

Реклама

Также турецкая сторона выражала надежду на возобновление переговоров России и Украины "в какой-то момент", несмотря на заявления Украины об их невозможности. Турция готова внести вклад в поиск мирного урегулирования конфликта.