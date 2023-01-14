Мир 14 января 2023, 19:10 Представитель Эрдогана назвал условие завершения конфликта на Украине Представитель президента Турции Калын: конфликт на Украине закончит сделка РФ с Западом РИА «Новости»

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Только «большая сделка» России с западным блоком, в первую очередь с США, сможет закончить конфликт на Украине, заявил иностранным журналистам представитель президента Турции Ибрагим Калын. Его процитировал ТАСС.

Калын заявил о «широкой геополитической картине» конфликта. «Сделка», по его словам, должна урегулировать «некоторые более крупные геополитические вопросы между Россией и западным блоком».

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«Иначе война затянется надолго. <…> Цена будет еще выше, больше людей погибнет, больше городов будет разрушено», — предупредил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Ибрагим Калын констатировал, что Турция хочет сохранить нейтралитет и при этом собрать две стороны конфликта вместе «для серьезного разговора о том, как закончить эту войну».

Ранее представитель Эрдогана предположил, что переговоры начнутся, когда Европа устанет от этого конфликта. Любой мирный план должен учитывать интересы России, иначе он станет провальным, подчеркнул Калын.