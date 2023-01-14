14 января 2023, 19:10
Представитель Эрдогана назвал условие завершения конфликта на Украине
Представитель президента Турции Калын: конфликт на Украине закончит сделка РФ с Западом
Только «большая сделка» России с западным блоком, в первую очередь с США, сможет закончить конфликт на Украине, заявил иностранным журналистам представитель президента Турции Ибрагим Калын. Его процитировал ТАСС.
Калын заявил о «широкой геополитической картине» конфликта. «Сделка», по его словам, должна урегулировать «некоторые более крупные геополитические вопросы между Россией и западным блоком».
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«Иначе война затянется надолго. <…> Цена будет еще выше, больше людей погибнет, больше городов будет разрушено», — предупредил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Ибрагим Калын констатировал, что Турция хочет сохранить нейтралитет и при этом собрать две стороны конфликта вместе «для серьезного разговора о том, как закончить эту войну».
Ранее представитель Эрдогана предположил, что переговоры начнутся, когда Европа устанет от этого конфликта. Любой мирный план должен учитывать интересы России, иначе он станет провальным, подчеркнул Калын.
Турция
Реджеп Эрдоган
Украина
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